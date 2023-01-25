Минская область в свой юбилей продолжает вручать награды: благодарность получила и сотрудник Белтелерадиокомпании

Марафон поздравлений и благодарностей в честь 85-летия Минской области продолжается. За самоотверженный труд и личный вклад в развитие центрального региона награды получили специалисты социальной сферы, культуры, идеологического управления и организационно-кадровой службы области. Почетные грамоты и благодарности вручил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. Награды получили и журналисты, а также фоторепортеры. Благодарность за плодотворное сотрудничество от руководства Минской области и заместителю главного директора Агентства теленовостей - Алле Федоровне Рижкевич.