Минскэнерго добавит пищевой краситель в воду для проверки трубопроводов

Жители некоторых микрорайонов столицы 16 ноября столкнутся с озеленением воды. К сетевому водообеспечению добавят пищевой краситель.

Такая процедура проводится специально для проверки возможной утечки трубопровода. Также проверят и герметичность водонагревателей.

Как отмечают в Минскэнерго, цветной индикатор абсолютно безопасен для здоровья человека, поэтому бить тревогу точно не стоит.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

"Флуоресцеин - это порошок, пищевая добавка. Она имеет все сертификаты, на здоровье населения это никак не повлияет. Даже если пойдет из крана зеленый оттенок воды, не надо бояться, нужно просто проинформировать об этом по номеру 115, мы найдем источник, и это все будет устраняться".

Плановые проверки труб водоснабжения и водонагревателей будут проводиться до конца отопительного сезона.