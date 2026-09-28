Минскэнерго: подача горячей воды в пострадавшие от прорыва трубопровода дома восстановлена

Подача горячей воды в пострадавшие от прорыва трубопровода дома в Минске восстановлена.

Специалисты Минскэнерго к полуночи завершили сварочные работы на участке по улице Жуковского. И поэтапно подключили водоснабжение в многоэтажные дома, расположенные на улицах Могилевской, Воронянского и Жуковского.

Что касается жителей пострадавших квартир и автовладельцев, будет проведена оценка ущерба и компенсированы затраты. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго":

"В зону отключения у нас попадало около 30 объектов - это жилые и административные здания, два детских сада и школы. Все было включено в 23:55".

Также Андрей Жешко добавил, что на данный момент все ликвидировано и все находятся с теплом и горячей водой.