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"Мінскі кірмаш - 2022" 25 сентября ждет гостей с 10:00 до 15:00
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Президент Беларуси: Сильные регионы - это сильная страна!
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Лукашенко: Все регионы в Беларуси трудятся на общий результат, и ответственность за страну общая
Перед чиновниками стоит задача вовлечения в оборот пустующих приусадебных и прифермерских участков
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Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
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