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Минские дизайнеры ко Дню Независимости разработали новое оформление города
Ко Дню Независимости - национальная гамма и природный букет. Минские дизайнеры к празднику разработали новое оформление города. В основе графики белорусский флаг, а также золотые колосья, лен, василек.
Атмосферные конструкции уже украсили улицы столицы: художественные растяжки, мультимедийные билборды и панно. Особенно преобразились центральные площадки: у Дворца спорта, Минской ратуши, площадь Независимости.
Праздничный марафон начнется 3 июля: белорусы возложат цветы к монументам и обелискам. Придут, чтобы поклониться и сказать спасибо за мирное небо. А после состоятся торжества. Концерты, памятные флешмобы, выставки пройдут во всех районах. Одними из самых массовых локаций станут площадка у Дворца спорта и парк Победы. Интерактивы и музыкальный нон-стоп продолжатся до 11 часов вечера.
Финальным же аккордом в День Независимости станет фейерверк. Небо над Минском раскрасится из шести точек: впаркахПобеды, Павлова и "Дрозды", а также всквереЯнки Купалы, возле "Чижовка-Арены" и Национальной библиотеки.
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