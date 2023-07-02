Минские дизайнеры ко Дню Независимости разработали новое оформление города

Ко Дню Независимости - национальная гамма и природный букет. Минские дизайнеры к празднику разработали новое оформление города. В основе графики белорусский флаг, а также золотые колосья, лен, василек.

Атмосферные конструкции уже украсили улицы столицы: художественные растяжки, мультимедийные билборды и панно. Особенно преобразились центральные площадки: у Дворца спорта, Минской ратуши, площадь Независимости.

Праздничный марафон начнется 3 июля: белорусы возложат цветы к монументам и обелискам. Придут, чтобы поклониться и сказать спасибо за мирное небо. А после состоятся торжества. Концерты, памятные флешмобы, выставки пройдут во всех районах. Одними из самых массовых локаций станут площадка у Дворца спорта и парк Победы. Интерактивы и музыкальный нон-стоп продолжатся до 11 часов вечера.