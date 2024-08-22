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Минские дворы благоустраивают с акцентом на комфорт и безопасность
В столице заменили почти 1,5 тыс. единиц детского оборудования. В тренде новые игровые комплексы, только в этом году их около 200. Одновременно работники жилищно-коммунального хозяйства восстанавливают газоны и покрытие на придворовых территориях. Только в Ленинском районе обновили почти 70 дворов. Например, на проспекте Рокоссовского во время отдыха можно осуществить "путешествие" по регионам нашей страны.
В парке 50-летия Великого Октября сейчас завершается реконструкция. На месте старых аттракционов - детский космодром, а на зеленой локации у стадиона "Трактор" - скейт-парк и уличные тренажеры.
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