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Минские кинотеатры открывают сезон премьерными показами
Минские киноплощадки открывают сезон премьерными показами. В связи с эпидобстановкой в стране и мире с апреля этого года в столице фильмы презентовали только во флагманской Беларуси. До этого дня активными в Минске были еще 5 кинотеатров. Ну а сегодня в распоряжение киноманов возвращаются сразу 7 площадок.
Как изменился рабочий подход за время вынужденной самоизоляции и на какие фильмы ждут публику этой киноосенью - знает наш корреспондент Дарья Тарасова. Сегодня обязательный пункт в прокатном протоколе минских кинотеатров - это противоэпидемические меры. Среди них наличие дозаторов с антисептиками, сокращение количества сеансов, и главное - специальная рассадка в залах, через ряд. Некоторые места выведены из продажи, чтобы расстояние между зрителями было максимально безопасным.
Киномолчание прерывают лентой "Cтрельцов"
Очевидно, в этом сезоне прокаты, как и сама индустрия кинопроизводства, не досчитаются нескольких нулей. Правообладатели просчитывают риски и откладывают выход проектов. А единственный расклад, который может вернуть зрителя в зал, - это как раз крупные студийные релизы. Молчание прерывают режиссерской работой Ильи Учителя. На экранах спортивная драма о звезде русского футбола - "Стрельцов".
Из изоляции в полном техпереосмыслении. Минские площадки пополнили арсенал кинопроекционным оборудованием. Так, синема-новинки в "Авроре" с "лазурной" аппаратной теперь запускают через лазерные проекторы. Они обеспечивают картинку в разрешении 4К. Зритель получает более детализированное и яркое изображение. Среди пополнений новый синема-бар в столичном "Берестье". И это тоже показатель, ведь кассовые сборы и доход от продаж в сфере сервиса - две статьи, которые обеспечивают выручку кинотеатров.
Кинотеатр "Ракета" покажет японскую анимацию
Кинотеатр "Ракета", который заработал имидж арт-хаусной площадки и по запросу зрителя одним из первых в Минске возобновил сеансы еще в июне, на этот уик-энд анонсирует японскую анимацию. Судя по афише, показы фильмов "не для всех" продолжатся. Уже в репертуаре оскароносные "Паразиты" и "Маменькины сынки" Феллини.
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