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Минские кондитеры представили II Европейские игры с нового ракурса
Спорт может быть не только азартным, но и вкусным. Столичные кондитеры представили ІІ Европейские игры с нового ракурса. Лисенок Лесик, кубки и медали - все это из шоколада, сахарной пасты и бисквита. 11 пекарей соревновались в кулинарном искусстве. Выпекали двухэтажные арт-композиции, караваи и пряники. Конкурс профессионального мастерства состоялся на одном из столичных хлебозаводов.
Торт на спортивную тематику можно уже приобрести в магазинах. К форуму брендированный ассортимент расширят и разработают специальное меню для спортсменов.
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