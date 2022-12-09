"Минские научные чтения": укрепление контактов между странами-партнерами в БГТУ

Белорусский государственный технологический университет на три дня стал местом "Минских научных чтений". Форум международный и в пятый раз проходит в белорусской столице. В нынешнем году его участники представляют более ста ведущих университетов и организаций стран СНГ - крупных научно-образовательных центров из восьми государств.

Формат проекта - конференции, на которых участники представили более 200 тематических докладов. Наука, образование, индустрия, торговля, техника и технологии, продукты и услуги - самый широкий диапазон обсуждения направили на укрепление контактов между странами-партнерами и усиление интеграции в научно-технологической и образовательной сферах.