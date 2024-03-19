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Минские парки аттракционов готовятся к новому сезону

Головокружительное "Колесо обозрения", виражи "Автодрома" и экстремальная карусель "Калипсо". Парки аттракционов Минска готовят к новому сезону. Перед долгожданным открытием все оборудование проверяют и обновляют: меняют и смазывают детали, проводят испытания.

Ощутить яркие эмоции можно будет в парках имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска. В этом году список пополнится и новой зоной отдыха - в микрорайоне Каменная Горка, открыть ее планируют до 1 июля.

Появится новое оборудование и в парке Челюскинцев - аттракцион "Микс" белорусского производства. Новый сезон в городских парках планируют открыть во второй половине апреля, все будет зависеть от погодных условий.

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