Минские парки аттракционов готовятся к новому сезону

Головокружительное "Колесо обозрения", виражи "Автодрома" и экстремальная карусель "Калипсо". Парки аттракционов Минска готовят к новому сезону. Перед долгожданным открытием все оборудование проверяют и обновляют: меняют и смазывают детали, проводят испытания.

Ощутить яркие эмоции можно будет в парках имени Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска. В этом году список пополнится и новой зоной отдыха - в микрорайоне Каменная Горка, открыть ее планируют до 1 июля.

