Минские школьники на каникулах смогут изучать подводный мир в Центре океанографии

Новогодние утренники, спортивные секции, а также море творчества.

Белорусских школьников на каникулах ждет насыщенная программа. Свой план есть не только у каждого района. Внешкольные занятия на выбор предлагают даже в самых маленьких населенных пунктах Беларуси. При этом большинство мероприятий организуют на свежем воздухе - все с учетом противоэпидемических мер. Часть занимательных челленджей пройдет в режиме онлайн. В добавок школьники смогут побывать в гостях у Деда Мороза и даже научиться снаряжать полярные экспедиции. Полезную афишу изучила Анна Ковалева.



Музыкальные интерактивы, электрошоу, квесты - и все в театрализованном формате. В Гомельском районе на базе оздоровительного лагеря открылось поместье Деда Мороза. В первый день каникул его первыми гостями стали почти 60 детей: воспитанники социальных приютов, многодетных семей иодаренные школьники.





В Гомельском районе появилось поместье Деда Мороза

На пути к Деду Морозу маленькие гости собрали все спрятанные подсказки и расколдовали сказочных героев. За добрый поступок каждому сладкое угощение. А затем у главного волшебника - чаепитие с горячими блинами.



"Мне очень понравился наш утренник. Он самый был лучший! Мне понравился Дед Мороз, мне понравились все моменты и гномы. которые нас сопровождали!".





"Мне очень понравилось угадывать героев и песни. Это меня так впечатлило, что я даже захотела еще раз побыть на этом утреннике!".



Только эту резиденцию за время каникул посетят примерно 300 детей со всей области. Благотворительные программы будут идти каждый день. И в целом для белорусских школьников каникулы обещают быть насыщенными. В каждом районе - своя досуговая программа. Из новаций - инстачелленджи, форум-театры и даже пришкольные онлайн-лагеря. Только в Гомельской области их участниками станут почти 160 тысяч школьников.

Досуговые мероприятияохватят159 тысячшкольников Гомельской области

Традиционно на ближайшие 2 недели для них организовали экскурсии в музеи и к знаковым памятным местам региона. Также открылись дополнительные спортивные секции и кружки творчества.



Сейчас время генеральных репетиций - юные вокалисты Дворца творчества детей и молодежи готовят праздничную программу. На большой сцене также кипит работа – театралы трудятся над новыми постановками. В соседнем зале хореографии - маленькие артисты тоже не отстают. Всего во Дворце к зимним каникулам активизировали работу почти 200 кружков по 11 направлениям.



Побывать в Антарктиде, не выезжая из города

Минские школьники на зимних каникулах смогут поучаствовать в подготовке к полярным экспедициям. На базе минского Центра океанографии заработал кружок подводной робототехники. Здесь знакомят с работой подводных роботов. Так, этот один из самых маленьких, но уже успел поработать в Антарктиде. Умное устройство погружается на глубину в 300 метров.



Открылся здесь и клуб аквариумистики. Юные посетители научатся создавать гармоничное пространство в пределах аквариума и познакомиться с видами подводных растений.