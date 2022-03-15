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Минские школьники получили паспорта из рук мэра города на торжественной церемонии в Ратуше
С особой честью слова "Я - гражданин Беларуси" сегодня произносят юные жители столицы. Свои первые паспорта в эти минуты минские школьники получают лично из рук мэра города Владимира Кухарева на торжественной церемонии в Ратуше. Сюда приглашены 18 юношей и девушек, которые имеют личные достижения в учебе, спорте и творчестве.
Столичные школьники, кроме паспортов, сегодня получили подарки от города: это мерч "Первого", государственный флаг. Юные минчане стали одними из первых обладателей копий нового издания Конституции.
Сегодня представители столичной молодежи смогли задать вопросы руководству города онлайн. Своеобразный телемост со столичной Ратушей организовали сразу три учреждения образования Минска.
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