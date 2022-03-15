Минские школьники получили паспорта из рук мэра города на торжественной церемонии в Ратуше

С особой честью слова "Я - гражданин Беларуси" сегодня произносят юные жители столицы. Свои первые паспорта в эти минуты минские школьники получают лично из рук мэра города Владимира Кухарева на торжественной церемонии в Ратуше. Сюда приглашены 18 юношей и девушек, которые имеют личные достижения в учебе, спорте и творчестве.