Минские суворовцы 6 ноября считают днем основания училища

70 лет назад - 6 ноября 1953 года - образовательному учреждению "Минское суворовское военное училище" было вручено Боевое Красное Знамя. Поздравление личному составу и ветеранам училища с юбилеем направил Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что суворовские традиции всегда останутся незыблемы, а братство - нерушимо.