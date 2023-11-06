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Минские суворовцы 6 ноября считают днем основания училища
70 лет назад - 6 ноября 1953 года - образовательному учреждению "Минское суворовское военное училище" было вручено Боевое Красное Знамя. Поздравление личному составу и ветеранам училища с юбилеем направил Президент. Александр Лукашенко выразил уверенность, что суворовские традиции всегда останутся незыблемы, а братство - нерушимо.
Минскому суворовскому военному училищу посвящен ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе" (см. видео).
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