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Минских школьников учат патриотическому воспитанию через призму истории

Знать и уважать историю учат школьников столицы. В учреждениях образования Минска проводят патриотические открытые уроки и классные часы, встречи с ветеранами, а также посещают музеи.

Так, ученики гимназии № 16 побывали на экскурсии в Национальной библиотеке. В том числе ребята посетили музей книги, где представлено более 300 редких, рукописных и старопечатных книг. Среди них - оригинальные издания первопечатника белорусских земель Франциска Скорины.

Патриотическое воспитание прочно вошло в ключевые направления работы школ столицы. Ребята самостоятельно проводят выставки-презентации и продумывают собственные экскурсии для одноклассников и учеников младших классов.

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