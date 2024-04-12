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Минских школьников учат патриотическому воспитанию через призму истории
Знать и уважать историю учат школьников столицы. В учреждениях образования Минска проводят патриотические открытые уроки и классные часы, встречи с ветеранами, а также посещают музеи.
Так, ученики гимназии № 16 побывали на экскурсии в Национальной библиотеке. В том числе ребята посетили музей книги, где представлено более 300 редких, рукописных и старопечатных книг. Среди них - оригинальные издания первопечатника белорусских земель Франциска Скорины.
Патриотическое воспитание прочно вошло в ключевые направления работы школ столицы. Ребята самостоятельно проводят выставки-презентации и продумывают собственные экскурсии для одноклассников и учеников младших классов.
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