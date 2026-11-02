Минский городской технопарк поддерживает инновационные стартапы

Технологии работают не только на сельское хозяйство, но и на пользу для экономики города. В столице подводят итоги конкурса стартап-проектов в рамках Белорусского энергетического и экологического форума. Всего было подано около 60 заявок, в финал отобрали 25. Это разработки в сферах энергетики, экологии и энергосбережения. Победители получат сертификаты на реализацию проектов в Минском городском технопарке, а также им будут доступны возможности инкубирования в стартап-центре Парка высоких технологий.

Максим Нитиевский, коммерческий директор компании-резидента Минского городского технопарка:

"Наша компания занимается производством, проектированием нестандартного оборудования для различных отраслей. На данном конкурсе мы представляем проект по утилизации бэушной резины и других отходов. У нас высокотемпературная переработка, это подача пара, так называемый паратермолиз, и переработка осуществляется до первоначального сырья".

Участница проекта "Инженерная школа" Ксения Липницкая рассказала, что они с одноклассниками учатся в медицинском классе и в рамках данного проекта, поддерживаемого Минским городским технопарком, разработали проект "Экосфера МХА". По ее словам, ведущим направлением их работы являются биоразлагаемые матрицы сфагнофита, которые можно применять в ветеринарии. Липницкая рассказала, что они уже провели ряд исследований, доказавших антибактериальные свойства мха.

Ярослав Гребенщиков, председатель ассоциации технопарков и субъектов инновационной деятельности Беларуси:

"Мы стараемся найти также партнеров для членов нашей ассоциации, партнеров как на ближней дуге, так и на дальней дуге. Сегодняшний конкурс стартап-проектов интересен для нас тем, что у нас есть возможность найти квалифицированных инвесторов для новых проектов, чтобы дать развитие, дать толчок этим проектам для того, чтобы они развивались и приносили пользу людям в нашей стране".

Отметим, сегодня Минский городской технопарк ведет активную деятельность на трех индустриальных локациях столицы. В его составе уже почти 90 предприятий-резидентов.