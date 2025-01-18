Минский городской технопарк расширяет производства на территории более 180 тыс. кв. м.

На неделе возможности технопарка оценил глава государства. Александр Лукашенко поддержал частные инициативы в производственном бизнесе. Много интересного показал Президенту и "МотоВелоЗавод" - предприятие-легенда в составе технопарка. Один из итогов визита - масштабирование таких проектов в Минске и стране.

Эволюция Минского городского технопарка

Более 10 лет индустриальная площадка по улице Солтыса пополнялась новыми корпусами, а вместе с ними развивались компании-резиденты. Мало кто уже и вспомнит, что здесь когда-то был Минский мясокомбинат, территория которого и трансформировалась в городской технопарк.

Новая история уже более масштабной трансформации. Территория легендарного "Мотовело" после реконструкции - самая современная площадка технопарка с производствами и офисами.

Уже 4 года среди местных промышленников развивается и "ГлобалПродСервис" - разработчик и производитель оборудования для переработки таких популярных сельхозкультур, как рапс, соя и подсолнечник. В новых и просторных цехах выпускают технику, у которой нет аналогов в Беларуси. Более того, это проект по импортозамещению.

Александр Кушнир, заместитель директора предприятия "ГлобалПродСервис":

"Комплексная линия подразумевает, что с одной стороны зашло сырье, на выходе - масло и жмых. Это два продукта с относительно высокой добавленной стоимостью. У нас есть конструкторский отдел, который сопровождает производство. У нас замкнутый цикл".

Знаменитые велосипеды "Аист", мотоциклы "Минск", а еще скутеры, квадроциклы. Этот резидент Минского городского технопарка и его продукция на слуху у многих поколений белорусов.

"Мотовело" - не просто завод или бренд. Это легенда отечественной промышленности. Сегодня в портфолио у предприятия около 60 моделей велосипедов и мотоциклов.

Сегодня завод осваивает на Партизанском новые цеха, где все продумано для производства.

Сергей Пецевич, главный инженер ООО "МотоВелоЗавод":

"Мы запустили в прошлом году окрасочную линию и протестировали более 30 цветов, в данном случае велосипед окрашен порошковой краской".

В прошлом году на "МотоВелоЗаводе" произвели 62 тыс. велосипедов, из которых почти половина ушла на экспорт. Линейка техники предприятия постоянно пополняется тем, чего ждут любители двухколесного транспорта.

Сергей Манько, директор ООО "МотоВелоЗавод":

"За 2024 год мы запустили линию производства аккумуляторных батарей. Это способствует развитию электротранспорта на предприятии. А в 2025 году мы уже произвели новый мотоцикл "Минск" и на выход электро EX-250".

В Минске откроют не менее 5 новых технопарков

Знакомясь с организацией работы новой локации Минского городского технопарка, компаниями и их продукцией глава государства отметил значимость таких площадок для экономики страны. Спрос на инновационные разработки по импортозамещению высокий. Это и новые рабочие места. Хорошее производство нужно масштабировать. Отсюда и долгосрочная перспектива: за следующие пять в Минске появится не менее пяти новых технопарков.

"Надо расширять производство. И мы этим частникам будем помогать. Всячески будем помогать. Поэтому никакой настроенности против частного производства в Беларуси нет и не будет. Тех, которые работают, платят налоги и платят нормальную зарплату, продают продукцию, - подчеркнул Александр Лукашенко, посещая Минский городской технопарк. - То, что я хотел получить от этой площадки, чувствую, уже в этом году мы полностью получим. И отсюда будем развивать свои производства".

Инновационное производство востребованной продукции

По итогам 2024-го Минский городской технопарк пополнился двумя десятками новичков. У каждой из компаний свои компетенции и профильная производственная ниша.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

"Есть предприятия, которые занимаются выпуском фармсубстанций, ветеринарных препаратов, специального медицинского оборудования, рентгенологического, а также центрифуг для обработки крови. Много здесь резидентов, которые занимаются высокотехнологичным сектором".