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"Минский мастер - 2025" - в белорусской столице выбрали лучшего соцработника
Автор:Редакция news.by
Лучшего соцработника территориальных центров выбрали в белорусской столице. В этом году конкурс профессионального мастерства "Минский мастер - 2025" прошел на базе центра социальной реабилитации "Росток".
Он был разделен на три этапа: проверка теоретических и практических знаний, интеллектуальный квиз и творческая самопрезентация. Всего на сцену вышли 9 представителей территориальных центров столицы.
Сегодня в Минске работают около 500 социальных работников. Они оказывают помощь более 5 тыс. горожан. В каждом территориальном центре оказывают бытовую, психологическую, правовую поддержку пенсионерам и инвалидам.