"Минский мастер - 2025" - в белорусской столице выбрали лучшего соцработника

Лучшего соцработника территориальных центров выбрали в белорусской столице. В этом году конкурс профессионального мастерства "Минский мастер - 2025" прошел на базе центра социальной реабилитации "Росток".

Он был разделен на три этапа: проверка теоретических и практических знаний, интеллектуальный квиз и творческая самопрезентация. Всего на сцену вышли 9 представителей территориальных центров столицы.