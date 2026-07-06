Минский мост через Свислочь закрыт до 30 августа: что нужно знать водителям

Мост через Свислочь в Минске закрыли на масштабную реконструкцию. За это время специалистам предстоит провести демонтаж покрытия, восстановить гидроизоляцию и установить монолитную плиту для повышения грузоподъемности путепровода.

Центральная реконструкция надземных артерий Минска этого года стартовала ночью 6 июля и сейчас перешла уже в активную фазу. Вблизи площади Победы реконструируют мост через реку Свислочь длиной порядка 70 м. Срок эксплуатации некоторых деталей этого строения фактически истек, поэтому возникла необходимость в проведении капитального ремонта

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой": "Мы приступили к плановому демонтажу всех конструкций дорожной одежды. В настоящий момент уже выполнен демонтаж цементобетонного покрытия. Выполняется демонтаж цементобетонного покрытия. Работает фреза, открываем несущие конструкции. Рассчитываем, что за сегодня мы должны произвести полный демонтаж всего цементобетона и получить доступ уже к основным пролетным строениям. Приглашаем науку, определяем техническое состояние всех пролетных строений. Под их рекомендации поступаем к дальнейшим уже восстановительным работам. По работе на данном путепроводе предусмотрена замена полностью всех слоев дорожной одежды, восстановление гидроизоляции, ремонт тротуаров, перильного ограждения и восстановление структурной ценности".

При этом движение общественного транспорта сохраняется. Это одно из условий, чтобы не создавать больших трудностей для жителей и гостей города Минска, отметил Сергей Панев.

Еще один важный момент: необходимо заранее изучить схемы объезда. Сотрудники Госавтоинспекции уже добавили дополнительные стрелки левых поворотов - например, на улицы Захарова и Янки Купалы. В целом объезд будет осуществляться по Первому и Второму городским кольцам, однако с более детальными маршрутами можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

Сотрудники ГАИ убедительно просят водителей пользоваться предложенными схемами, чтобы избежать заторовых ситуаций, особенно в часы пик.