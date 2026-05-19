Минский парниково-тепличный комбинат приступил к сбору перцев и баклажанов

Минский парниково-тепличный комбинат увеличил площади и объем производства овощей и зелени. Сейчас собирают перец и баклажан.

Кроме привычных томатов, огурцов, в ассортименте и новые виды зеленых культур. Среди них листовой салат лалик, который похож на салат айсберг. Благодаря новым технологиям урожай собирают круглый год.

Урожайная корзина - 2026 набирает вес в этом сезоне. В ассортименте Минского парниково-тепличного комбината томаты, огурцы и баклажаны. Сейчас время хрустящих перцев. Только для них здесь отведено полгектара. В 2025 году увеличили объем производства сразу в 4 раза. Теперь в день собирают почти полтонны.

Людмила Фоменкова, овощевод Минского парниково-тепличного комбината:

"Высеяли перец в декабре 2025 года. В январе уже 2026-го мы высадили его в теплицу, а собирать начали в конце марта и беспрерывно будем это делать до первой декады ноября".

Активными темпами в тепличных условиях идет сбор баклажанов. Ежедневно выборка составляет почти 1 т. В продажу поступают и отечественные виды зеленого салата.

Парниково-тепличный комбинат также выращивает и зелень. Всего насчитывается более 12 видов зеленой витаминной продукции: укроп, петрушка, шпинат, базилик и мелисса. В этом году появился и новый вид салата - лалик.