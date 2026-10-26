Минский планетарий переехал в Национальную библиотеку на время ремонта

Минский планетарий временно закрыл купол в детском парке имени Горького на ремонт, но стал еще ближе к звездам. Научно-просветительская команда переехала в Национальную библиотеку Беларуси.

В рамках совместного проекта "Популярная астрономия" здесь запустили лекторий о поисках внеземной жизни.

Спрос на показы фильмов "Экзопланеты" и "Поиски жизни во Вселенной" оказался настолько огромным, что превысил вместимость зала. Из-за лимита мест организаторам пришлось ввести предварительную запись по читательским билетам.