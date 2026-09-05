Минский полумарафон соберет 30 тыс. участников

Самое ожидаемое беговое событие Беларуси - Минский полумарафон - 6 сентября раскрасит яркими красками столичные улицы. На дистанции отправятся свыше 30 тыс. бегунов из более чем 39 стран. Регистрация уже закрыта.

Всем желающим было предложено пять маршрутов на выбор: 3, 5 и 10 км, а также семейный забег и, конечно же, полумарафон в 21 км 97 м. Примечательно, что в 2026 году дистанции для бегунов были изменены.

Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики: "Маршрут был изменен на двух дистанциях: 21 км и 10 км (раньше было 10,5 км). Маршрут будет проходить по двум основным артериям Минска: по проспекту Независимости (от площади Победы до педагогического университета), а также от ГУМа до Музея истории Великой Отечественной войны. По этим артериям участники будут пробегать 10 км и 21 км. Будем смотреть на эти дистанции, потому то это новшество, надеюсь, что участникам понравится и такой маршрут".

В связи с проведением масштабного бегового праздника на отдельных участках дорог столицы будет ограничено движение. Уже 5 сентября с 16 часов нельзя будет проехать по улице Кирова - от Комсомольской до Свердлова.

А 6 сентября с 7:00 будет ограничено движение по проспекту Независимости на участке от улицы Янки Купалы до площади Победы, включая круговую развязку; по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до улицы Ленина; также по улице Ленина на участке от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.