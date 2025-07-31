Минский суд приговорил директора турфирмы к 6 годам тюрьмы за мошенничество

Перед самым вылетом путешественников ожидали непредвиденные трудности - внезапные пошлины для оформления визы, внесение предоплаты за логистику. Кроме того, предпринимательница не стеснялась систематически одалживать деньги для развития своего бюро. Со временем долги росли, как и количество недовольных клиентов. Вскоре 48 пострадавших обратились в милицию. Сумма ущерба превысила 200 тыс. белорусских рублей. А сама директор туркомпании сбежала из страны в Россию, где скрывалась три года. Однако в 2025-м была экстрадирована в Беларусь.