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Минский суд приговорил директора турфирмы к 6 годам тюрьмы за мошенничество
Суд вынес обвинительный приговор директору турфирмы. 40-летняя жительница Минска признана виновной в крупном мошенничестве. На протяжении шести лет директор успешно вела бизнес, однако, начиная с 2019 года, ситуация изменилась.
Перед самым вылетом путешественников ожидали непредвиденные трудности - внезапные пошлины для оформления визы, внесение предоплаты за логистику. Кроме того, предпринимательница не стеснялась систематически одалживать деньги для развития своего бюро. Со временем долги росли, как и количество недовольных клиентов. Вскоре 48 пострадавших обратились в милицию. Сумма ущерба превысила 200 тыс. белорусских рублей. А сама директор туркомпании сбежала из страны в Россию, где скрывалась три года. Однако в 2025-м была экстрадирована в Беларусь.
Алина Максимчик, старший помощник прокурора Советского района г. Минска: "С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Советского района города Минска постановил обвинительный приговор на основании ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 базовых величин".
Приговор в законную сил не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.