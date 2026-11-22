Зимний пушистый переезд. Обитателей Минского зоопарка готовят к сезонному изменению климата. Для комфортной зимовки всех теплолюбивых животных из открытых вольеров переселяют в более уютные и комфортные крытые. Для них же меняют и рацион на зимний: разрабатывают специальное меню, в котором преобладают высококалорийные продукты. У косолапых свой режим. Медведи в морозный период впадают в спячку.

Зимой в зоопарке, как и летом, проводятся экскурсии. После посещения уличных вольеров можно зайти в террариум либо экзотариум. Время работы Минского зоопарка – с 10:00 до 18:00 ежедневно.