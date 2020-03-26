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Минский автомобильный завод вывел на рынок новую модель электробуса
С заботой об экологии и комфортом для пассажиров! Вслед за электробусами от "Белкоммунмаша" экологически чистый вид транспорта выпустил и "Минский автомобильный завод". Заказ "МАЗа" на этот год для столицы - 70-т троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
С подробностями Алексей Кондратенко. В потоке городского транспорта не сразу поймешь "трюк" одного из троллейбусов. Полминуты и машина освобождается от привязки к контактной сети. Водитель при этом не покидает кабины. Из обычной, на первый взгляд, машина превратилась в троллейбус с увеличенным автономным ходом. Заряд в блоках литиевых батарей накопился пока токоприёмники были задействованы.
Снаружи новинка Минского автозавода похожа на своих "собратьев" другого производителя - "Белкоммунмаша". Для пассажиров отличия внутри: это, к примеру, климат контроль, датчики освещенности салона. Одно из ноу-хау троллейбуса - кнопка адресного открытия дверей. Зимой, ееназывают еще"теплая кнопка". Пассажиры могут самостоятельно решать, через какую дверь входить или выходить на остановке. Другие дверипри этом остаются закрытыми.
Маневренность троллейбуса - лишь один из плюсов. Ещеодно преимущество: такой экологически чистый транспорт будет востребован и в новых микрорайонах, где не придется строить контактную сеть.
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