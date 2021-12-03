Минский часовой завод сохраняет социальную защиту для работников

Были вопросы, связанные с подготовкой новой редакции Конституции, о Всебелорусском народном собрании - какой у него статус, не будет ли переплетаться с парламентом, о зарплате, а также социальные вопросы и об уровне налогов, который есть в нашем государстве.

Сергей Рачков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси