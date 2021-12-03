ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минский часовой завод сохраняет социальную защиту для работников

Социальную защищенность и достойные условия труда для своих работников Минскому часовому заводу удалось сохранить даже в непростых экономических условиях, которые диктует пандемия. Там продолжили страхование сотрудников, молодые семьи поддерживают дополнительными выплатами. Об этом шла речь во время визита на производство члена Совета Республики Сергея Рачкова. Сенатор посетил и новый корпус предприятия, пообщался с коллективом. Сегодня он насчитывает более пяти сотен человек. Сенатору поступило немало вопросов. Людей волнуют не только личные проблемы, но и те, что касаются развития государства.



Были вопросы, связанные с подготовкой новой редакции Конституции, о Всебелорусском народном собрании - какой у него статус, не будет ли переплетаться с парламентом, о зарплате, а также социальные вопросы и об уровне налогов, который есть в нашем государстве.
Сергей Рачков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси


Минский часовой завод уже более 65 лет не прерывает производственный процесс. Сейчас там выпускают свыше 300 моделей часов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все