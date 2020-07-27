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Минский часовой завод в сентябре возобновляет промышленные экскурсии
Минский часовой завод осенью возобновляет промышленные экскурсии, но уже по новому корпусу. Полгода назад основные производственные цеха переехали из знаменитой башни с часами у парка Челюскинцев в новое современное здание по соседству. Теперь именно там располагается музей часов. Также посетители смогут заглянуть в несколько обновленных производственных цехов и увидеть, где печатаются циферблаты, из каких деталей собирается корпус часов и будильников и кто такие стрелочники.
Планируется, что первые экскурсии для организованных групп по Минскому часовому заводу пройдут в сентябре. А пока из-за строгого соблюдения эпидемического режима посещения туристов на паузе.
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