Минский часовой завод в сентябре возобновляет промышленные экскурсии

Минский часовой завод осенью возобновляет промышленные экскурсии, но уже по новому корпусу. Полгода назад основные производственные цеха переехали из знаменитой башни с часами у парка Челюскинцев в новое современное здание по соседству. Теперь именно там располагается музей часов. Также посетители смогут заглянуть в несколько обновленных производственных цехов и увидеть, где печатаются циферблаты, из каких деталей собирается корпус часов и будильников и кто такие стрелочники.



Планируется, что первые экскурсии для организованных групп по Минскому часовому заводу пройдут в сентябре. А пока из-за строгого соблюдения эпидемического режима посещения туристов на паузе.



