3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минский Дворец детей и молодежи приглашает ребят провести осенние каникулы интересно и с пользой
Сейчас у школьников отдых от учебы. Провести увлекательные и полезные осенние каникулы юных жителей столицы приглашает Дворец детей и молодежи. Подготовлена насыщенная программа: конкурсы, турниры, мюзиклы, мастер-классы, концерты, а также диалоговые площадки. Каждый день осенних каникул расписан по минутам. Присоединиться может любой желающий.
От изготовления кукол и создания одежды до живописи: десятки выставочных проектов как отчет деятельности кружков по интересам. Кроме того робототехника, декоративно-прикладное искусство, создание анимации и SMM-продвижение: мастер-классы знакомят ребят с направлениями, которые представлены в центре дополнительного образования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов