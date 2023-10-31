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Минский Дворец детей и молодежи приглашает ребят провести осенние каникулы интересно и с пользой

Сейчас у школьников отдых от учебы. Провести увлекательные и полезные осенние каникулы юных жителей столицы приглашает Дворец детей и молодежи. Подготовлена насыщенная программа: конкурсы, турниры, мюзиклы, мастер-классы, концерты, а также диалоговые площадки. Каждый день осенних каникул расписан по минутам. Присоединиться может любой желающий.

От изготовления кукол и создания одежды до живописи: десятки выставочных проектов как отчет деятельности кружков по интересам. Кроме того робототехника, декоративно-прикладное искусство, создание анимации и SMM-продвижение: мастер-классы знакомят ребят с направлениями, которые представлены в центре дополнительного образования.

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