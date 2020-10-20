Белорусские предприятия увеличивают поставки грузов в Китай, а также европейские страны. Один из основных видов транспорта - железнодорожный. Так, только с начала года в КНР отправлено более 15 товарных поездов. Большая роль в поставках и транзите продукции у Минского филиала крупнейшего логистического оператора Беларуси РУП "Белтаможсервис".

О том, как выбрать профессию и научиться управлять грузами на земле, воде и в небе, - Алексей Кондратенко.

Из Борисова - пиломатериалы, из Слуцка - молочная продукция. Товары из Минской области периодически "путешествуют" за семь и более тысяч километров. Экспорт в Китай - один из стратегически важных направлений торговли, где ключевая роль - у железнодорожного транспорта. В этом году со всей страны в КНР отправлено более 15 поездов. Значительный объем работы проводит Минский филиал крупнейшего логистического оператора Беларуси Белтаможсервис.







Один из главных технических помощников торгово-логистического центра - ричстаркер. Специальная машина - настоящий виртуоз своего дела.

Впрочем, для таможни и логистики - на первом месте кадры. Молодыми специалистами для разных структур обеспечивают, например, столичные университеты - БНТУ и БГУ. Как раз для них Белтаможсервис сегодня провел день открытых дверей. Это возможность теорию подкрепить практикой.

Кстати, кроме автомобилей и поездов в перевозках логисты все больше задействуют и авиатранспорт.