24 года колонии усиленного режима. Минский городской суд вынес вердикт по делу о резонансном убийстве 15-летней давности: в декабре 2009 года в обменном пункте Заводского района столицы была зверски изрезана ножом девушка, работавшая кассиром. Ей было 20 лет.

Фигурант - 49-летний житель Минска, имеющий 5 судимостей за мошенничество. Ему выдвинуто обвинение в убийстве с особой жестокостью, сопряженное с разбоем. По материалам дела, мужчина попал в обменник через незакрытую дверь, спрятавшись, напал на молодую работницу и стал ранить ее ножом: в голову, шею, руки, в область брюшной полости - всего было нанесено 19 ударов. Тело девушки позже нашли инкассаторы. Известно, что с собой обвиняемый унес из обменника валюту на общую сумму чуть более 3 тыс. белорусских рублей в эквиваленте.