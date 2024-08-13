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Минский городской суд вынес вердикт по делу о резонансном убийстве 15-летней давности
24 года колонии усиленного режима. Минский городской суд вынес вердикт по делу о резонансном убийстве 15-летней давности: в декабре 2009 года в обменном пункте Заводского района столицы была зверски изрезана ножом девушка, работавшая кассиром. Ей было 20 лет.
Фигурант - 49-летний житель Минска, имеющий 5 судимостей за мошенничество. Ему выдвинуто обвинение в убийстве с особой жестокостью, сопряженное с разбоем. По материалам дела, мужчина попал в обменник через незакрытую дверь, спрятавшись, напал на молодую работницу и стал ранить ее ножом: в голову, шею, руки, в область брюшной полости - всего было нанесено 19 ударов. Тело девушки позже нашли инкассаторы. Известно, что с собой обвиняемый унес из обменника валюту на общую сумму чуть более 3 тыс. белорусских рублей в эквиваленте.
Задержали фигуранта в начале 2024 года. Это удалось благодаря геномной экспертизе - на месте убийства был обнаружен оторвавшийся ремешок от его перчатки. Согласно заключению экспертов, мужчина страдает игровой зависимостью. В суде обвиняемый вину признал частично, утверждая, что убивать не хотел. В статусе потерпевшей на процессе присутствовала мать убитой девушки. От общения с прессой она отказалась.
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