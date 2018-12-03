Минский государственный лингвистический университет отмечает 70-летие

Бонжур, хеллоу, нихао... Не имеет значения, на каком языке разговаривать, в этом учреждении образования поймут все. Минский государственный лингвистический университет отмечает семидесятилетие и принимает поздравления на двадцати двух языках. Именно столько преподают в вузе. Преподаватели, студенты и выпускники встретились на торжественном вечере.

В лингвистическом университете учатся студенты из шестидесяти стран мира. Выпускники этого вуза востребованы в разных сферах деятельности.