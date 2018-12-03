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Минский государственный лингвистический университет отмечает 70-летие

Бонжур, хеллоу, нихао... Не имеет значения, на каком языке разговаривать, в этом учреждении образования поймут все. Минский государственный лингвистический университет отмечает семидесятилетие и принимает поздравления на двадцати двух языках. Именно столько преподают в вузе. Преподаватели, студенты и выпускники встретились на торжественном вечере.

В лингвистическом университете учатся студенты из шестидесяти стран мира. Выпускники этого вуза востребованы в разных сферах деятельности.

Сегодня на семи факультетах семь тысяч студентов. Изучают английский, французский, испанский, шведский и другие языки. А в этом году открыли факультет китайского языка и культуры - первый в Беларуси.

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