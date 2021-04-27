Минский киномарафон "Смотри и помни" объединил учеников 5-11 классов

Алла Насевич, директор СШ № 10 г. Минска: Сначала есть некоторая доля, может быть, и отсутствия интереса к предполагаемому фильму, но, когда дети погружаются в просмотр фильма, по окончании сам удивляешься тому, что дети действительно открывают для себя много нового. У них возникают вопросы по военной тематике. Завершится патриотический киномарафон 3 июля.