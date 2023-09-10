Минский кинотеатр "Победа" планируют открыть в первой половине 2024 года

В Минске кинотеатр "Победа" после реконструкциипланируют открытьв первой половине 2024 года. Об этом рассказалпредседатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, в первой половине следующего года мы его введем. Это будет несколько другой кинотеатр. Мы постаралась максимально использовать его возможности. Там будет несколько залов. Проводится закупка самого высокотехнологичного оборудования", - сказал Владимир Кухарев.

По его словам, в начале реконструкции были серьезные опасения за состояние здания. Пришлось достаточно серьезно поработать, в том числе по его укреплению - сейчас эти работы полностью завершены. Проводятся внутренние и фасадные работы. По итогу кинотеатр сможет вмещать значительно большее количество зрителей.

Как отметил Владимир Кухарев, кинотеатр "Победа" считается одним из брендов Минска. Это один из старейших кинотеатров, с которым у большинства минчан связано много хороших воспоминаний.

После реконструкции это будет действительно брендовый кинотеатр со своими традициями, считает председатель Мингорисполкома. "Я думаю, кинотеатр еще порадует многие поколения минчан показом хороших фильмов", - заключил он.