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Минский кинотеатр "Победа" планируют открыть в первой половине 2024 года
В Минске кинотеатр "Победа" после реконструкциипланируют открытьв первой половине 2024 года. Об этом рассказалпредседатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.
"Я думаю, в первой половине следующего года мы его введем. Это будет несколько другой кинотеатр. Мы постаралась максимально использовать его возможности. Там будет несколько залов. Проводится закупка самого высокотехнологичного оборудования", - сказал Владимир Кухарев.
По его словам, в начале реконструкции были серьезные опасения за состояние здания. Пришлось достаточно серьезно поработать, в том числе по его укреплению - сейчас эти работы полностью завершены. Проводятся внутренние и фасадные работы. По итогу кинотеатр сможет вмещать значительно большее количество зрителей.
Как отметил Владимир Кухарев, кинотеатр "Победа" считается одним из брендов Минска. Это один из старейших кинотеатров, с которым у большинства минчан связано много хороших воспоминаний.
После реконструкции это будет действительно брендовый кинотеатр со своими традициями, считает председатель Мингорисполкома. "Я думаю, кинотеатр еще порадует многие поколения минчан показом хороших фильмов", - заключил он.
Фото: БЕЛТА
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