Минский метрополитен готовится к открытию 3 новых станций метро

Столица ждет подземных открытий. В этом году оценим сразу три новые станции метро - строительство завершается. Тоннели быстро начнут прокладывать в направлении Зеленого Луга. Сегодня Минский метрополитен - это 33 станции и более сотни километров, каким будет "транспорт будущего", знает Елена Витко.(см. видео)

