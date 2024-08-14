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Минский метрополитен готовится к открытию 3 новых станций метро

Столица ждет подземных открытий. В этом году оценим сразу три новые станции метро - строительство завершается. Тоннели быстро начнут прокладывать в направлении Зеленого Луга. Сегодня Минский метрополитен - это 33 станции и более сотни километров, каким будет "транспорт будущего", знает Елена Витко.(см. видео)

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