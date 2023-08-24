Минский метрополитен с 28 августа переходит на зимний режим работы

С 28 августа Минский метрополитен переходит на зимний режим работы, сообщает БЕЛТА.

На первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7:00 до 9:00) будет 2 минуты, а в вечерние часы пик (с 17:00 до 19:00, в пятницу - с 16:00 до 18:30) - 2,5 минуты. На третьей линии интервал движения поездов останется прежним.

Расписание движения поездов до 6:00 и после 23:00 размещено на информационных досках в кассовых залах и в торцах пассажирских платформ каждой станции.

Станции будут работать для приема пассажиров с 5:30 до 00:40. Вестибюль № 1 станции "Купаловская" (вход со стороны улицы К. Маркса) открыт для приема пассажиров с 7:00 до 21:00.

"Для осуществления поездки с пересадкой на станциях "Октябрьская" - "Купаловская", "Площадь Ленина" - "Вокзальная", "Фрунзенская" - "Юбилейная площадь" перед окончанием работы метрополитена рекомендуем прибывать на пересадочный узел не на последнем, а на предпоследнем поезде", - дополнили в метрополитене.