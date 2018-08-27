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Минский метрополитен с сегодняшнего дня перешел на зимний режим работы

Составы курсируют теперь чаще. Интервал движения в час пик - 2 минуты. Изменения связаны с увеличением пассажиропотока. Точная информация о расписании поездов размещена на сайте столичного метрополитена.

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