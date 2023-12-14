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Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны отмечает юбилей
80 лет - с заботой о здоровье тех, кто защищал Родину, строил и создавал мир. Юбилей отмечает Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Медикам вручают награды, вспоминают и историю заведения.
Все началось в городе Златоуст Челябинской области, а после эвакуационного госпиталя разместился в Боровлянах. Лечением раненых занимались всего 5 врачей и 20 медсестер. В послевоенный период там организовали курсы реабилитации и профессиональной адаптации.
Через время построили новый медицинский комплекс, открыли лечебный и диагностический корпуса, присвоили имя Петра Машерова. Благородную миссию госпиталя отмечали не только на государственном, но и международном уровне. Медицинскую базу развивают и сегодня.
Ежегодно медицинскую помощь в областном госпитале инвалидов Великой Отечественной получают более 10 тыс. пациентов. В том числе ветераны войны и узники, жители блокадного Ленинграда и воины-интернационалисты. Комфортные условия для них создают более 700 специалистов.
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