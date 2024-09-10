Минский областной краеведческий музей представит передвижную выставку голограмм "Поэзия музейных ценностей"

Голограмма представляет собой фотографическую пластинку, которая в результате определенных технологических операций запоминает пространственное распределение отражающихся лучей. Если потом на картинку пролить солнечный или искусственный свет, она проиграет то же самое пространственное распределение лучей, и зрители увидят виртуальный объект.

Дарья Лембович, старший научный сотрудник Дзержинского районного историко-краеведческого музея