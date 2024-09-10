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Минский областной краеведческий музей представит передвижную выставку голограмм "Поэзия музейных ценностей"

Пояс Витовта, напрестольный Крест 19 столетия и Евангелие 16 века. 24 раритета в одном месте - это проект Минского областного краеведческого музея, который ездит по стране и удивляет зрителя уникальным собранием стародавних реликвий.

Экспонаты представлены в технологии голографии. Именно создание голографических копий дало возможность, сберегая редкие предметы старины, показать их "широкой публике". Выставка под названием "Поэзия музейных ценностей" сейчас находится в Дзержинске. В зале районного музея разместились археологические находки, предметы декоративно-прикладного искусства и другие шедевры материальной культуры белорусов в искусном художественно-техническом решении наших отечественных голографов во главе с ученым Леонидом Таниным.

Голограмма представляет собой фотографическую пластинку, которая в результате определенных технологических операций запоминает пространственное распределение отражающихся лучей. Если потом на картинку пролить солнечный или искусственный свет, она проиграет то же самое пространственное распределение лучей, и зрители увидят виртуальный объект.
Дарья Лембович, старший научный сотрудник Дзержинского районного историко-краеведческого музея

Цель передвижного экспонирования голографических художественных ценностей - познакомить белорусов с богатым культурным наследием нашей страны, а также представить наработки современных музейных технологий, в том числе продемонстрировать уровень голографии.

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