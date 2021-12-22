Минский областной суд огласил приговор группировке анархиста Олиневича

Офис Генпрокурора Украины отказал в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу в отношении "группы Олиневича", которая была направлена еще на стадии предварительного расследования. Украинские коллеги мотивировали такую позицию тем, что запрошенная правовая помощь угрожает ее суверенитету и безопасности. Тем самым украинские власти выразили свое отношение к оценке действий обвиняемых. И эта оценка явно не носит осуждающий характер.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси