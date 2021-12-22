Минский областной суд огласил приговор группировке анархиста Олиневича
По статьям "Терроризм" и "Незаконный оборот оружия" - Минский областной суд огласил приговор группировке анархиста Олиневича. Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет заключения, Дмитрий Резанович приговорен к 19 годам, Дмитрий Дубовский - к 18-ти.
Это та самая группировка вооруженных до зубов радикалов, которую белорусские пограничники задержали в октябре прошлого года в Ельском районе возле украинской границы. На счету этих людей поджоги четырех машин на стоянке прокуратуры Солигорского района, также они подожгли местный отдел Госкомитета судмедэкспертиз и здание ГАИ в Мозыре. Известно, что обвиняемые внесены в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Приговор неокончательный и может быть в течение десяти дней обжалован.
Украина отказала в правовой помощи генпрокуратуре Беларуси по делу "группы Олиневича"
Офис Генпрокурора Украины отказал в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу в отношении "группы Олиневича", которая была направлена еще на стадии предварительного расследования. Украинские коллеги мотивировали такую позицию тем, что запрошенная правовая помощь угрожает ее суверенитету и безопасности. Тем самым украинские власти выразили свое отношение к оценке действий обвиняемых. И эта оценка явно не носит осуждающий характер.