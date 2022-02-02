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Минский областной центр народного творчества экспонирует авторские барельефы

Живые картины или объемные панно! Почти 50 работ в авторской технике барельеф экспонируют в Минском областном центре народного творчества, который размещается в Пушкинской библиотеке. Авторы Галина Наземнова и Светлана Хилькевич создают свои оригинальные образы вместе. Их творческий дуэт существует почти 10 лет.

Секретами авторской техники они поделились с культурным экспертом Ларисой Гулякевич (видео).