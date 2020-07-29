ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Минский планетарий отмечает 55-летие

Минский планетарий отмечает 55-летие

Он был открыт 29 июля 1965 года вместе с шестиметровой обсерваторией, которая действует и сегодня. При хороших погодных условиях здесь можно наблюдать за небесными телами и галактиками.

Всю праздничную неделю в звездном зале будут показывать любимые фильмы посетителей. В юбилейный день состоится премьера фильма "Путь Европы к звездам".

Основные праздничные мероприятия пройдут 1 августа. С 12.00 до 15.00 будет работать обсерватория, вечерние же наблюдения будут зависеть от погоды. С 14.00 до 15.00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Первые телескопы". Также всю праздничную неделю в фойе планетария зрители смогут ознакомиться с выставкой цианотипии "17,33" Ольги Боровиковой.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все