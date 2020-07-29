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Минский планетарий отмечает 55-летие
Он был открыт 29 июля 1965 года вместе с шестиметровой обсерваторией, которая действует и сегодня. При хороших погодных условиях здесь можно наблюдать за небесными телами и галактиками.
Всю праздничную неделю в звездном зале будут показывать любимые фильмы посетителей. В юбилейный день состоится премьера фильма "Путь Европы к звездам".
Основные праздничные мероприятия пройдут 1 августа. С 12.00 до 15.00 будет работать обсерватория, вечерние же наблюдения будут зависеть от погоды. С 14.00 до 15.00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Первые телескопы". Также всю праздничную неделю в фойе планетария зрители смогут ознакомиться с выставкой цианотипии "17,33" Ольги Боровиковой.
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