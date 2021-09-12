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Минский полумарафон - 2021 прошел в белорусской столице
Большой праздник одновременно спорта и здорового образа жизни завершился сегодня в белорусской столице. Минский полумарафон действительно получился долгожданным, ведь минчане и гости ждали его с сентября 2019 года.
Наши коллеги как принимали участие в полумарафоне, так и работали на нем. Кто победил на самой длинной дистанции, впечатления участников, атмосфера и исключительно здоровый образ жизни. Мы все собрали в один материал.
Рассказывает Андрей Козлов:Мы с вами попали в самый пик Минского полумарафона. Согласитесь, динамично, энергично и очень красиво. Сюда совсем скоро еще вернемся, а пока пару занятных историй. Семья Федоровых - не только поклонники футбольного клуба "Спартак-Москва", но очень и идейные в спортивном творчестве. Кроме массы медалей с различных (преимущественно белорусских) забегов, можно заметить вот эти костюмы. Оставим ребят готовиться к полумарафону - скоро с ними увидимся на дистанции.
Тем временем в различных беговых клубах тренировки не прекращаются. Вот эта, например, уже известная беговая организация Follow Minsk. Впереди у ребят едва ли не главный старт в году. Но необходимо помнить несколько важных деталей.
За полчаса до первого старта, он назначен на 9:00, центр Минска фактически пустой. Но география представительств всех регионов страны анонсирует объемный интерес любителей бега к полумарафону. Тут же встречаем и молодого дедушку по имени Леонид. С такими - да хоть в разведку.Тут же разминка, у кого-то более активная. Сфотографировать себя заранее, что было потом с чем сравнить - после забега. С брендового плаката полумарафона улыбается Нина Савина - белоруска вскоре станет героиней женской дистанции в 21,1 км. Через 10 минут стартовую линию от количества людей не узнать.
Чуть более 10 и чуть более 20 км - синхронный старт у двух дистанций. После финиша победители и призеры окунаются в огромное внимание прессы, даже не отдышавшись. Но при этом говорят очень важные слова:
Хочу сказать, чтобы все занимались спортом, потому что это очень круто.
Действительно, беговая и культура здорового образа жизни столицы и всей страны развивается с каждым днем. Ведь надо понимать, что забеги совершенно различного формата и любых целей в последние лет 5-6 стали частью массовой культуры, в которой есть и настоящие профи.Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук после награждения отчасти пошутит с двукратной победительницей полумарафона Ниной Савиной. Но чтобы действительно понять сущность бега,необходимо окунуться внутрь. Там своя жизнь.
Минский полумарафон спустя два года вновь на центральных магистралях города-героя Минска. На старте 10 тысяч участников из 40 стран мира, включая онлайн-забег. Три варианта дистанции и огромное желание добраться до финиша, во что бы то ни стало.
Это абсолютно олимпийский принцип: главное - не победа, а участие. Встречаем после финиша и наших героев. Ведь как заявлено в начале материала, бег и Минский полумарафон в частности - это каждая история отдельно взятого спортсмена - белоруса или гостя нашей страны. Поддерживайте свое здоровье. Ведь ЗОЖ - это основа нашей и вашей жизнедеятельности.
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