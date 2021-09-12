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Минский полумарафон - 2021 стартовал. Любители бега отправились покорять улицы столицы

Любители бега отправились покорять улицы столицы. А вместе с ними и наш корреспондент Андрей Козлов.

Минский полумарафон спустя 2года вновь на центральных магистралях города-героя Минска.

Он уже стал частью уличной и беговой культурыстолицы и дал движение другим забегам нашей с вами страны. Даже непогруженный в ЗОЖ-культуру белорус заметил, насколько больше стало тех, для кого бег - образ жизни.

Увидимся в ближайшем выпуске новостейпосле того, как мы все преодолеемчасть дистанции. У меня, например, впереди чуть более 10 километров.

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