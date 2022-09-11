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Минский полумарафон - 2022: первые впечатления участников от пробежки

По традиции второй день гуляний в Минске - спортивный. Любителей бега вместе сегодня собрал Минский полумарафон. Несмотря на погоду, с самого утра тысячи людей отправились покорять улицы столицы. А вместе с ними и наш корреспондент

Андрей Козлов

. У него все последние новости

(прямое включение).

Из-за забега на некоторых участках Минска временно ограничено движение транспорта. График перекрытия опубликован на сайте ГАИ.

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