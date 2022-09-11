Минский полумарафон объединил белорусов и гостей столицы в эти праздничные выходные

21 с небольшим, 10 и 5 километров - таковы три традиционные дистанции для участников на выбор. Старт и финиш состоялись у арки на подступах к стадиону "Динамо". И, несмотря на не такую широкую площадку, какая была ранее у Дворца спорта, все смогли стартовать в комфортных условиях. Минский полумарафон - это и туристическая визитка. Для многих подобный забег - важный экзамен. И к нему готовятся специально. Для кого-то подобные дистанции - образ жизни. Как, например, для победителя нашего полумарафона - россиянина Ринаса Ахмадеева. Но для каждого такое активное утро - это большие эмоции и воспоминания. И многие прямо сейчас поставили цели на будущий беговой сезон. Всех участников, а их вышло на старт порядка 11 тыс., не отпугнула даже дождливая погода.