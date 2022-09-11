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Минский полумарафон объединил белорусов и гостей столицы в эти праздничные выходные
Минский полумарафон официально завершился около часа назад детскими забегами. И вновь большое беговое событие объединило белорусов и гостей нашей столицы в эти праздничные выходные.
21 с небольшим, 10 и 5 километров - таковы три традиционные дистанции для участников на выбор. Старт и финиш состоялись у арки на подступах к стадиону "Динамо". И, несмотря на не такую широкую площадку, какая была ранее у Дворца спорта, все смогли стартовать в комфортных условиях. Минский полумарафон - это и туристическая визитка. Для многих подобный забег - важный экзамен. И к нему готовятся специально. Для кого-то подобные дистанции - образ жизни. Как, например, для победителя нашего полумарафона - россиянина Ринаса Ахмадеева. Но для каждого такое активное утро - это большие эмоции и воспоминания. И многие прямо сейчас поставили цели на будущий беговой сезон. Всех участников, а их вышло на старт порядка 11 тыс., не отпугнула даже дождливая погода.
Это большой праздник для людей. Несмотря на погодные условия, тысячи любителей бега таким образом поздравляют минчан с праздником, с Днем города. Стало хорошей традицией проводить это мероприятие, и сегодня оно уже восьмое.
Таким образом, праздник бега официально завершился! Но обязательно традиционно пройдет в сентябре будущего года. Итоги спортивного события, как для любителей, так и для профессионалов подведем сегодня в рамках проекта "Главный эфир" на "Беларусь 1".
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