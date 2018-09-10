Минский полумарафон поставил очередные рекорды

Праздник бега, который ставит очередные рекорды. Минский полумарафон в этом году собрал более 35 000 любителей бега. Лучшей из белорусок на дистанции в 21 с небольшим километр стала Светлана Куделич, которая уступила победительнице - Шейле Еротич из Кении - всего одну сотую секунды. Однако на финише каждый почувствовал себя тем, кто смог преодолеть себя.