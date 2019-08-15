Минский полумарафон соберет около 40 тысяч участников

Сегодня начинаем обратный отсчет до старта еще одного марафона здоровья. Через месяц любители активного образа жизни объединятся в масштабном забеге. Минский полумарафон соберет 40 тысяч участников. Причем, с каждым годом география все шире - уже заявлены представители более полусотни стран. Презентованы и медали юбилейного – 5-го - полумарафона. Их увидела и Кристина Камыш.



Это кадры четырехлетней давности. 1 Минский полумарафон. В 2015 году массовому забегу еще не был присвоен серебряный лейбл. Но именно тогда он влюбил в себя всю Беларусь, да и мир в целом.

До юбилейного, 5-го, Минского полумарафона остается ровно 30 дней.

Призовой фонд вырос на 10 тысяч долларов и составит рекордные 60 тысяч. В этом году организаторы увеличили и лимит участников до 40 тысяч человек.



В зависимости от уровня подготовки для бегунов предложено три дистанции: 5 с половиной, 10 с половиной и 21 километр.



Трасса проложена в один круг по улицам Минска. Дорога сложная, холмистая. Традиционно по маршруту будут организованы точки питания, питья и развлекательные площадки.

Сегодня представили новые награды и официальные майки со слоганом "Бежим вместе!".