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Минский радиаторный завод выставили на аукцион в пятый раз
Теоретически на территории бывшего предприятия можно построить все, что угодно. Будущий владелец сможет возвести здесь даже жилищный комплекс, сообщает Sputnik Беларусь.
Минский завод отопительного оборудования в пятый раз с октября 2021 года выставили на продажу. Стоимость участка с цехами и оборудованием снизилась с того момента в два раза, сообщили в Белреализации.
Напомним, что предприятие, которое с 2018 года проходит процедуру банкротства, продает склады, оборудование, цеха, автомобильные боксы, конструкторское бюро, здание столовой и администрации.
На данный момент лот оценивается в 38,9 млн белорусских рублей - более чем на шесть миллионов дешевле, чем в августе. В долларовом эквиваленте это почти 16 млн по курсу Нацбанка на 4 октября.
Торги будут проходить на понижение, минимальная ставка может составить 25,9 млн рублей (10,5 млн долларов). Участникам аукциона необходимо до 17 октября внести задаток в размере 10 % от суммы лота. Сами торги пройдут 18 октября с 9:00 до 17:00.
Никому не нужен
В первый раз территорию в 16,7 га с производственными зданиями выставили на продажу в октябре 2021-го, тогда его начальная цена составляла 68 млн рублей.
Затем в июне уже 2022 года ставка была понижена до 65 млн, в июле - до 58 млн, в августе - до 45,4 млн.
Однако завод так никто и не купил, участников ни на одном из этих аукционов зарегистрировано не было.
Проблемы радиаторного завода
Предприятие находится по адресу улица Тимирязева, 29 в промзоне возле железнодорожных путей. С 2018 года завод не работает. Многие СМИ до этого писали, что радиаторный завод доставляет жителям города немало неудобств, минчане жаловались в том числе из-за едкого запаха выбросов.
Предполагалось, что завод переедет за МКАД, однако этого не случилось.
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