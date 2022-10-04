Минский радиаторный завод выставили на аукцион в пятый раз

Теоретически на территории бывшего предприятия можно построить все, что угодно. Будущий владелец сможет возвести здесь даже жилищный комплекс, сообщает Sputnik Беларусь.

Минский завод отопительного оборудования в пятый раз с октября 2021 года выставили на продажу. Стоимость участка с цехами и оборудованием снизилась с того момента в два раза, сообщили в Белреализации.



Напомним, что предприятие, которое с 2018 года проходит процедуру банкротства, продает склады, оборудование, цеха, автомобильные боксы, конструкторское бюро, здание столовой и администрации.



На данный момент лот оценивается в 38,9 млн белорусских рублей - более чем на шесть миллионов дешевле, чем в августе. В долларовом эквиваленте это почти 16 млн по курсу Нацбанка на 4 октября.



Торги будут проходить на понижение, минимальная ставка может составить 25,9 млн рублей (10,5 млн долларов). Участникам аукциона необходимо до 17 октября внести задаток в размере 10 % от суммы лота. Сами торги пройдут 18 октября с 9:00 до 17:00.



Никому не нужен



В первый раз территорию в 16,7 га с производственными зданиями выставили на продажу в октябре 2021-го, тогда его начальная цена составляла 68 млн рублей.



Затем в июне уже 2022 года ставка была понижена до 65 млн, в июле - до 58 млн, в августе - до 45,4 млн.



Однако завод так никто и не купил, участников ни на одном из этих аукционов зарегистрировано не было.



Проблемы радиаторного завода

Предприятие находится по адресу улица Тимирязева, 29 в промзоне возле железнодорожных путей. С 2018 года завод не работает. Многие СМИ до этого писали, что радиаторный завод доставляет жителям города немало неудобств, минчане жаловались в том числе из-за едкого запаха выбросов.

