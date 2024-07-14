Минский район отметил 90 лет: праздник развернулся в древнем городе Заславле

Минский район отметил 90 лет! Край с богатой историей и культурным наследием. Здесь родились многие известные поэты, художники, государственные деятели и ученые.

Район динамично развивается, внося весомый вклад в экономику и социальную сферу страны. Здесь открываются новые производства, строятся жилые комплексы, реконструируются социальные объекты. Также это один из самых густонаселенных районов в Беларуси. Сегодня здесь проживают более 270 тысяч человек.

Праздник развернулся в древнем городе Заславле. Началась программа в детском парке. Лучших представителей трудовых коллективов наградили за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. На центральной площади развернулся город мастеров. Также гости могли попробовать блюда белорусской кухни. Работали интерактивные площадки и аттракционы.

Жители и работники района делятся впечатлениями:

- Настроение замечательное. 90 лет - это очень замечательная дата, юбилейная. Мы выходцы из района, гордимся, что работали в районе. Хорошее летнее. солнечное настроение.





- Праздник очень хороший. Потому что большая часть связана непосредственно с районом. Я работаю в районе уже целых 25 лет. Поэтому счастлива присутствовать, счастлива видеть людей, с которыми раньше работали, с которыми сейчас работаем. Посмотреть на молодое поколение.

- Все площадки очень интересные. Фотозон достаточно много. Для детей очень много активностей, мероприятий. Поэтому все очень классно и здорово.

Уникальность Минского района очевидна всем. Это регион-драйвер, регион-донор, от которого зависит работа Минского района и дальнейшее развитие Минской области в целом. Нужно сказать, что Минский район - это сосредоточение всех логистических путей, направлений. Это огромное количество субъектов хозяйствования. Их более 20 тысяч. Денис Курленко, зампредседателя Миноблисполкома