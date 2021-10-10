Минский таксист-ливанец: Белорусы, вы должны гордиться своей страной!

Интересные сюжеты подбрасывает нам сама жизнь. Некоторое время назад, возвращаясь с работы, я вызвала такси. Водитель сразу предупредил: я не говорю по-русски! Беседу в пути мы продолжили на английском. И вот что выяснилось: сам он из Ливана, долгое время жил в Нигерии. А жена - белоруска. Так и оказался в Минске. Кстати, его дочка получила право бесплатно учиться в Америке, но предпочла жить здесь и поступить в Академию музыки. Запомнилась его фраза: "Белорусы, вы должны гордиться своей страной!". А вот почему - рассказал сам, уже в эфире (видео).