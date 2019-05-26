Минский тракторный завод и еще 9 предприятий холдинга страны открыли свои двери для всех желающих

Минский тракторный завод и еще 9 предприятий холдинга по всей стране сегодня открыли свои двери для всех желающих.



Самая масштабная программа развернулась на площадке МТЗ в столице

В свой день рождения, а предприятию исполнилось 73, гостей праздника встречали с оркестром. Можно не только своими глазами увидеть, как собирают флагманы сельхозмашиностроения, но и прокатиться на них, отчеканить на память монету и узнать секреты бренда - трактора "Беларус".



Вечером всех приглашают на концерт, где выступят популярные артисты из Беларуси, России и Украины

