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Минский тракторный завод и еще 9 предприятий холдинга страны открыли свои двери для всех желающих

Минский тракторный завод и еще 9 предприятий холдинга по всей стране сегодня открыли свои двери для всех желающих.


Самая масштабная программа развернулась на площадке МТЗ в столице

В свой день рождения, а предприятию исполнилось 73, гостей праздника встречали с оркестром. Можно не только своими глазами увидеть, как собирают флагманы сельхозмашиностроения, но и прокатиться на них, отчеканить на память монету и узнать секреты бренда - трактора "Беларус".

Вечером всех приглашают на концерт, где выступят популярные артисты из Беларуси, России и Украины

А вечером всех приглашают на концерт, где выступят популярные артисты из Беларуси, России и Украины. По традиции в этот день отметили и лучших работников завода, а также посвятили в тракторостроители молодых специалистов. Ежегодно на работу принимают около 400 выпускников учебных заведений.

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